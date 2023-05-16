Кадыров назвал танк Abrams «педальной машинкой» по сравнению с модернизированным Т-72

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает американские танки Abrams «детской педальной машинкой» по сравнению с модернизированным Т-72. Он опубликовал видео, на котором едет в Т-72. По его словам, российский танк был улучшен «с комфортом и удобством ''Майбаха''».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Абрамсы? Хех! Детская педальная машинка ваш Абрамс... Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации»,— написал глава Чечни в Telegram.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. Стоимость одного оценивается в $10 млн. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что танки не успеют поставить к весне. В Пентагоне говорили, что поставки могут занять больше года. Вчера, 15 мая, танки доставили в Германию для обучения украинских военных.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».