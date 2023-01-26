Замгоссекретаря Нуланд: США не успеют поставить танки Abrams на Украину к весне

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в Сенате заявила, что танки Abrams не будут поставлены на Украину к весне. Госпожа Нуланд объяснила это тем, что Abrams является очень «сложным» танком.

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Фото: Susan Walsh, Pool / AP Виктория Нуланд

Фото: Susan Walsh, Pool / AP

Abrams требует значительной подготовки, заявила замгоссекретаря США. «Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению»,— заявила Виктория Нуланд (цитата по «РИА Новости»).

Президент США Джо Байден объявил об отправке 31 танка Abrams Украине вчера, 25 января.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков займет «многие месяцы». Также в Белом доме заявили, что эти танки являются сложными системами, которые требуют значительного объема обучения и технического обслуживания. ABC сообщала, что на их передачу может уйти больше года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Танк точно».

Мария Федотова