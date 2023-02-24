США может понадобиться больше года на поставки Украине танков Abrams

США ищут способ как можно быстрее доставить танки M1 Abrams на Украину, заявила командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут. По ее словам, на поставки может понадобиться больше года.

Как пояснила госпожа Вормут, один из предложенных Пентагону вариантов предусматривает создание танков для Украины «с нуля». Другой вариант предполагает переброску танков из стран, которым их поставил Вашингтон, что помогло бы сократить сроки доставки. Однако США опасаются, что это может привести к «разрушению отношений с важными союзниками», уточнила госпожа Вормут.

«Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, существуют варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них»,— рассказала Кристин Вормут на встрече с группой военных обозревателей (цитата по «РИА Новости»).

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что танки не успеют поставить к весне. 20 февраля Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $460 млн. По данным Bloomberg, США направят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер