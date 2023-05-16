Что происходит после ввода войск России на Украину. День 447-й

Киевские власти заявили об «исключительной по плотности» атаке по городу. В Клинцах сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Президент Эмманюэль Макрон заявил о готовности Франции обучать украинских пилотов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. «Интерфакс»: власти РФ разрешили «Авилону» купить активы VW в России по цене до €125 млн.

9:39. Ресторанный холдинг AmRest, управляющий ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России компании «Смарт Сервис Лтд».

9:29. Ситуация в Бахмуте (Артемовске) напряженная, однако российские силы продолжают продвижение, перебросили туда подкрепление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

9:09. Украина хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы «сформировать три или четыре эскадрильи», сообщает Politico.

8:59. В 2024–2026 годах на обеспечение работы федеральных госорганов в новых регионах планируется направить около ?1,9 трлн, следует из бюджетных проектировок Минфина. Их формирование должно завершиться к 1 июня 2023 года, пишет РБК.

8:44. Япония не вышла из проекта «Арктик СПГ 2», и если все пойдет по плану, то к 2026 году увеличит поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн тонн в год, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

8:29. На открытии торгов на Московской бирже курс евро превысил 87 руб./€ впервые с 4 мая.

8:28. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что по итогам 2022 года экономика России сократилась на 2,1% вместо ожидавшихся 3,5%. На этом фоне ЕБРР уменьшил прогноз на 2023 год в два раза, до 1,5%, а на 2024 оставил неизменным — на уровне 1%, говорится в докладе банка.

8:28. Глава министерства госбезопасности Приднестровской молдавской республики Валерий Гебос утверждает, что Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта.

8:27. Ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.