Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 447-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 16 мая

Киевские власти заявили об «исключительной по плотности» атаке по городу. В Клинцах сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Президент Эмманюэль Макрон заявил о готовности Франции обучать украинских пилотов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. «Интерфакс»: власти РФ разрешили «Авилону» купить активы VW в России по цене до €125 млн.

9:39. Ресторанный холдинг AmRest, управляющий ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России компании «Смарт Сервис Лтд».

9:29. Ситуация в Бахмуте (Артемовске) напряженная, однако российские силы продолжают продвижение, перебросили туда подкрепление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

9:09. Украина хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы «сформировать три или четыре эскадрильи», сообщает Politico.

8:59. В 2024–2026 годах на обеспечение работы федеральных госорганов в новых регионах планируется направить около ?1,9 трлн, следует из бюджетных проектировок Минфина. Их формирование должно завершиться к 1 июня 2023 года, пишет РБК.

8:44. Япония не вышла из проекта «Арктик СПГ 2», и если все пойдет по плану, то к 2026 году увеличит поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн тонн в год, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

8:29. На открытии торгов на Московской бирже курс евро превысил 87 руб./€ впервые с 4 мая.

8:28. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что по итогам 2022 года экономика России сократилась на 2,1% вместо ожидавшихся 3,5%. На этом фоне ЕБРР уменьшил прогноз на 2023 год в два раза, до 1,5%, а на 2024 оставил неизменным — на уровне 1%, говорится в докладе банка.

8:28. Глава министерства госбезопасности Приднестровской молдавской республики Валерий Гебос утверждает, что Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

8:27. Ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 446-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...