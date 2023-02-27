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Коммерсантъ FM
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The Hill: США за год потратили на помощь Украине $75,5 млрд

С января 2022 года по январь 2023 года США выделили на помощь Украине $75,5 млрд, подсчитало издание The Hill. По его данным, на военную помощь ушло $29,3 млрд. Еще $45 млрд Вашингтон направил «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и способности справиться с гуманитарным кризисом, вызванным нападениями России». $1,9 млрд ушло на гуманитарную помощь.

Издание также оценило траты на конкретные вооружения, поставленные Украине. В частности, каждая РСЗО HIMARS стоит $4 млн, одна ракета к ней — $100 тыс. В общей сложности США направили Киеву 20 таких систем. Кроме того, Украина получит 31 американский танки Abrams, каждый из которых стоит $10 млн. Помимо этого, Вашингтон поставил Киеву свыше 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, более 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, 13 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, батарею ПВО Patriot, 20 вертолетов МИ-17, 700 дронов Switchblade и 1,8 тыс. дронов Phoenix Ghost, 38 систем HIMARS,109 БМП Bradley.

20 февраля Киев с необъявленным визитом посетил президент США Джо Байден. После его поездки Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $460 млн. По данным Bloomberg, Украина получит дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS. 24 февраля Белый дом также сообщил о выделении пакета помощи Украине еще на $2 млрд. В рамках него Киев получит ракеты HIMARS, несколько типов дронов и оборудование для борьбы с ними.

О поддержке Украины читайте в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Лаура Кеффер

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