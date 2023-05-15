Пентагон доставил в Германию танки Abrams для обучения украинских военных

Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в Германию прибыл 31 американский танк М1 Abrams. Он подчеркнул, что поставленные единицы будут использованы только для обучения украинских войск, они не предназначены для использования в боевых условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Райдер

Фото: Alex Brandon / AP Патрик Райдер

Фото: Alex Brandon / AP

«Эти танки предназначены именно для обучения и не обязательно имеют вооружения, необходимые в бою. Те танки, которые мы предоставляем Украине, прямо сейчас проходят ремонтный процесс»,— сказал господин Райдер журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что параллельно танки, предназначенные для отправки на Украину, проходят процесс «переоснащения». Их планируется улучшить, чтобы они были подготовлены к использованию в бою. Патрик Райдер заявил, что Вашингтон планирует предоставить улучшенные единицы до конца 2023 года.

Об отправке 31 танка Abrams Украине президент США Джо Байден сообщил 25 января. Associated Press сообщало, что планировалось предоставить новейшие модели M1A2, однако их производство и поставка заняли бы от года до двух лет. В марте Пентагон подтвердил, что планируются поставки танков со складов, которые «переделывают», чтобы они были пригодны для экспорта. Financial Times в феврале писала, что Минобороны США планирует отправить на Украину новые танки Abrams производства General Dynamics Land Systems.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».