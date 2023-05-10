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Коммерсантъ FM
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В Грузии прошли митинги против прямого авиасообщения и отмены виз с Россией

В Тбилиси прошел митинг против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Также участники акции выступают против безвизового режима между странами.

Организаторами акции выступили представители оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Представители организации отметили, что решением о возобновлении авиасообщения и отмене виз российский президент Владимир Путин «фактически объявил Грузию своей губернией».

В акции, проходившей у здания грузинского МИДа, участвовало порядка 50 человек. Участники митинга вышли на улицу с плакатами с критикой российской власти и руководства Грузии.

Сегодня, 10 мая, Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе уточнили, что российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Владимира Путина провокацией. По ее мнению, упразднение Россией визового режима для грузин неприемлемо из-за ситуации на Украине. При этом глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили решение России об отмене виз и возобновлении авиасообщения поддержал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Который раз взлетим Москва—Тбилиси».

Александр Кислов

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