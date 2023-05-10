Грузия допустит рейсы не попавших под санкции российских авиакомпаний

Грузия пока не получала запроса от российской стороны о возобновлении прямых перелетов, сообщила замминистра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили. Она отметила, что после получения разрешения, Грузия допустит прямые полеты не попавших под санкции российских авиакомпаний. Госпожа Квривишвили подчеркнула, что возобновление прямого авиасообщения облегчит возвращение соотечественников в Грузию.

«Мы четко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции… На данном этапе Грузия не выдавала никакого разрешения, так как пока не получала уведомления ни от авиакомпаний, ни от государства»,— приводит «Прайм» слова госпожи Квривишвили.

По словам Мариам Квривишвили, решение российской стороны возобновить прямые авиарейсы с Грузией поспособствует возвращению на родину находящихся на территории России грузинских граждан. Она уточнила, что на данный момент в России живут около 1 млн граждан Грузии.

Ранее сегодня, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, которым снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе уточнили, что российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на судах отечественного производства. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Владимира Путина провокацией. По ее мнению, упразднение Россией визового режима для грузин неприемлемо из-за ситуации на Украине.

24 февраля прошлого года — в ответ на начало российской военной операции на Украине — США ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, согласно которым самолеты, произведенные в штатах или имеющие в своем составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию.

В апреле прошлого года Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по безопасности. В список, среди прочего, попали пассажирские перевозчики «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» (S7), «Уральские авиалинии», Utair, Nordstar, Nord Wind, «Аврора» и «Алроса». Кроме того США в августе 2022 года объявили 25 самолетов Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями Red Wings, Nordwind, S7 Airlines, I-Fly и Yamal Airlines, нарушителями экспортного контроля.