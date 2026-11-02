Правительство временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции

Ограничения будут действовать три месяца. Запрет коснулся каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола. Они используются при производстве лакокрасочных покрытий для авто-, авиа-, судо- и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицине.