Правительство временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции
В России введен временный запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов нефтехимической продукции. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения сырьем российских предприятий, сообщили на сайте правительства.
Ограничения будут действовать три месяца. Запрет коснулся каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола. Они используются при производстве лакокрасочных покрытий для авто-, авиа-, судо- и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицине.
Меры не распространяются на вывоз нефтехимической продукции на основании международных транзитных перевозок, на поставки международной гуманитарной помощи, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген, указано в пресс-релизе.