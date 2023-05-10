Тяжелая судьба взаимных поездок россиян и грузин

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Одновременно с 15 мая отменен визовый режим для граждан Грузии. История взаимных поездок — в материале «Ъ».

Прямое железнодорожное сообщение Грузии с Россией (через Сочи) было прервано после грузино-абхазского конфликта 1992–1993 годов и до сих пор не восстановлено.

В 1993 году между РФ и Грузией было подписано соглашение о воздушном сообщении. Оно не прерывалось до «шпионского скандала» осенью 2006 года, вызванного задержанием грузинскими спецслужбами российских военных по подозрению в шпионаже. 3 октября 2006 года Россия заблокировала сухопутное и почтовое сообщение с Грузией.

Прекращение авиасообщения Москва объяснила задолженностью грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание. Страны договорились о возобновлении авиарейсов только в феврале 2008 года после прошедших в российской столице переговоров делегаций обеих стран. Фактически авиасообщение снова возобновилось 25 марта 2008 года.

9 августа 2008 года Россия прекратила авиасообщение с Грузией из-за начала «пятидневной войны» и ввода грузинских войск в Южную Осетию. Некоторым грузинским авиакомпаниям российские власти в период праздников выдавали разрешение на выполнение рейсов. Добраться по воздуху в Грузию можно было с помощью стыковочных рейсов, которые выполняли авиакомпании других стран. После конфликта между двумя странами был отменен безвизовый режим.

В августе 2010 года Россия открыла прямое авиасообщение с Грузией, но оно осуществлялось только чартерными рейсами. В этом же году 1 марта возобновил работу единственный действующий автомобильный пункт пропуска на российско-грузинской границе — «Верхний Ларс». Он был закрыт на реконструкцию в июле 2006 года.

В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян, который действует до сих пор. Согласно правилам, гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

В октябре 2014 года были возобновлены прямые регулярные авиарейсы между Москвой и Тбилиси. В апреле 2015 года Россия и Грузия полностью восстановили регулярное авиасообщение. Грузинским авиакомпаниям было разрешено выполнять рейсы в семь российских городов — Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Сочи, Ростов и Минеральные Воды. Авиакомпании РФ получили возможность осуществлять рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля на фоне антироссийских протестов в этой стране. Формальным поводом для протестов послужил приезд в Тбилиси российской делегации для участия в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие обвинили грузинские власти в том, что с их ведома депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло председателя парламента и вел заседание на русском языке.

Кроме того, в марте 2020 года Россия вводила ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией из-за пандемии COVID-19. Они были сняты в мае 2022 года.

Марина Колоколова