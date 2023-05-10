Путин разрешил полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Это следует из указа главы государства. Также МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

«Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года»,— говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Визу будут требовать только у граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более трех месяцев. В МИД России также пояснили, что грузины смогут въезжать в страну через открытые для международных перевозок пункты пропуска без виз на срок до 90 дней.

«Принятые Президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений»,— сказано в сообщении МИДа.

Владимир Путин ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию в 2019 году в ответ на протесты в Тбилиси из-за появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

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