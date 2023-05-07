Отмена парада на Советской площади, закрытие бара «Ад» и первый суд по делу Гофтмана

Парад Победы на Советской площади, 2022 год
Фото: Алла Чижова
По букве закона
В Ярославском УФСБ возбудили уголовное дело за мошенничество по нацпроекту.
Бывшего депутата муниципалитета Ярославля могут посадить на 12 лет.
В Рыбинске возбуждено уголовное дело по строительству детского сада.
В Ярославле подростков за избиение сверстницы направили на месячное исправление.
«Народный фронт»: в Рыбинском районе дом может сползти в Волгу. Им займется прокуратура.
Суд в Тутаеве приостановил рассмотрение иска за бойню лосей.
Городская и региональная политика
Ярославцы предложили снизить высотность будущих многоэтажек на Октябрьской площади.
В Ярославле хотят сделать стеклянный мост и фуникулер для туристов.
Ярославская область взяла шефство над районом Запорожья.
Концерт Loqiemean в Ярославле отменен. Ранее запретить концерт требовала депутат муниципалитета Любовь Сурова. Гендиректор клуба, где должен был пройти концерт, назвала требование депутата о запрете концертов в клубе попыткой разделить общество.
Ярославский губернатор заявил об изменении формата парада 9 мая.
Ярославский бизнес
Производитель фильтров Mann выиграл иск к ярославскому «Автодизелю» на 33 млн руб.
В Ярославле после жалоб губернатору закрылся клуб «Ад».
Цитаты недели
«С обвинительным заключением я не согласен, вину я не признаю по обеим статьям. Действовал исключительно в интересах защиты банка и никаких преступных действий я не совершал» (Ярославский управляющий банка Илья Гофтман перед первым судебным заседанием по делу о разглашении коммерческой тайны)
Спорт
Бывший главный тренер ФК «Шинник» Вадим Евсеев получал предложения от сторонних клубов о контракте в период работы в Ярославле.
Ярославский «Шинник» покинул еще один тренер.
ХК «Локомотив» покидают защитник и тренер вратарей.
Форвард ярославского «Локомотива» будет играть в Москве.
Ярославский «Локомотив» подписал первого новичка.
«Шинник» выиграл в первом матче после отставки главного тренера.
Цифры недели
На реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле собираются потратить около 500 млн руб.
Ярославские бомжи получили около 30 тысяч услуг от мэрии.
Ярославские парки принесли убытки на 7 млн руб.