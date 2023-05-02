В Ярославском УФСБ возбудили уголовное дело за мошенничество по нацпроекту

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье о хищении бюджетных средств в Рыбинске в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ярославского управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославское УФСБ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Ярославское УФСБ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Следствие считает, что к противоправным действиям в Рыбинске причастен директор ООО НПФ «Экосервис».

«Подозреваемый в рамках реализации национального проекта "Экология" по заключенному муниципальному контракту путем оформления фиктивной документации поставил подрядчику оборудование более низкого качества, чем предусмотрено проектной документацией, тем самым причинил ущерб государству в размере, превышающем 12 млн. руб.»,— рассказали в пресс-службе Ярославского УФСБ.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрали домашний арест.

Андрей Иванов