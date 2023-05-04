В Рыбинске возбуждено уголовное дело по строительству детского сада

В Ярославской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности рыбинских чиновников при строительстве детского сада. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский сад №20

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Детский сад №20

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Рыбинская городская прокуратура проверила исполнение в городе национального проекта «Демография». В декабре 2021 года в Рыбинске сдавался новый детский сад на улице Новоселов. Подрядчиком по муниципальному контракту выступало ООО «Викстрой», заказчиком работ — управление строительства администрации Рыбинска. Проверка прокуратуры выявила нарушения при приемке построенного здания.

«При вводе в эксплуатацию здания детского сада № 20 заказчиком приняты и оплачены невыполненные, а также выполненные с отклонением от проектной документации работы по строительству объекта. В результате указанных действий бюджету причинен ущерб в размере свыше 28 млн руб.»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Материалы проверки прокуратуры были направлены в следственные органы, по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура продолжает контролировать ход расследования.

Сам муниципальный контракт на строительство детского сада был расторгнут 22 марта 2023 года в связи с непредоставлением подрядчиком гарантийных обязательств.

«В период эксплуатации объекта выявлены следующие недостатки строительства: множественные протечки кровли в местах установки элементов кровли (снегозадержатели, ограждение, ходовые мостики). Зафиксировано намокание стяжки пола чердачного помещения. Отслоение штукатурки в групповых помещениях…В подвальных помещениях зафиксирована вода. Отслоение штукатурного слоя на стенах, обрушение облицовочной плитки, множественное замачивание покрытия пола. Зафиксирован большой прогиб настила эвакуационных лестниц, необходимо выполнить усиление»,— отмечается в решении о расторжении контракта, которое подписал начальник управления строительства администрации Рыбинска Владимир Бердников.

Несмотря на расторжение контракта, большая часть работ по строительству детского сада была оплачена. Согласно порталу госзакупок, из общей суммы контракта в 193,9 млн руб. подрядная организация получила 192,4 млн.

Андрей Иванов