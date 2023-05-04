Бывшего депутата муниципалитета Ярославля могут посадить на 12 лет

Бывший депутат муниципалитета Ярославля, бывший директор АО «Волна» Евгений Мясников может отправиться в колонию строгого режима на 12 лет. Такое наказание по уголовному делу запросило государственное обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Мясников

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Евгений Мясников

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», господин Мясников обвиняется по 2 эпизодам получения взяток в особо крупном размере, покушении на дачу взятки и злоупотреблении должностными полномочий. Следствие считало, что он получал взятки в 2 и 1,5 млн руб., а также сам пытался дать 400 тыс. руб. председателю КУМИ мэрии Ярославля. Подробнее об этом в материале «Погорел на бане».

4 мая в Дзержинском районном суде начались прения сторон. Прокуратура запросила для Евгения Мясникова наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также прокуратура настаивает на штрафе для подсудимого в сумме 50 млн руб. и лишении его права занимать должности, связанные с аналогичной деятельностью в течение 12 лет.

При вынесении приговора суд будет учитывать, что на стадии следствия Евгений Мясников признал свою вину и заключил досудебное соглашение. В этом случае наказание считается, исходя из половины от санкции соответствующей статьи «Уголовного кодекса».

Андрей Иванов