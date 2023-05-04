Тайное стало уголовным

В Ярославле началось рассмотрение уголовного дела в отношении управляющего операционным офисом «Ярославский» банка ВТБ Ильи Гофтмана по делу о незаконном разглашении коммерческой и банковской тайны, а также превышении должностных полномочий. Следствие настаивает, что действия управляющего нанесли ущерб группе компаний, которая обслуживалась в банке, на сумму 16 млн руб. Господин Гофтман вину не признает и считает, что «действовал исключительно в интересах защиты банка».

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Фото: Ярославский областной суд Илья Гофтман в суде (справа)

Фото: Ярославский областной суд

В Кировском районном суде Ярославля 3 мая началось рассмотрение дела в отношении управляющего операционным офисом «Ярославский» банка ВТБ Ильи Гофтмана. Он обвиняется в разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, без согласия их владельца (ч. 2 ст. 183 УК РФ) и в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии обвинения, в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года подсудимый незаконно разгласил должностному лицу органа государственной власти Ярославской области сведения о кредитном соглашении между банком и группой компаний.

Сведения составляли коммерческую и банковскую тайну и содержали данные о сумме ссуды, поручителях, условиях кредитного договора, информацию о сделках юридических лиц с другими компаниями. Как полагает обвинение, Илья Гофтман передал информацию «с целью поднятия личного авторитета среди представителей органов местной власти».

Кроме того, подсудимый обвиняется в том, что в период с ноября 2020 года по декабрь 2020 года дал указание сотрудникам банка требовать от представителей юридических лиц в качестве залога акции и доли в уставном капитале организаций. Эти требования он объяснял якобы решением кредитного комитета головного офиса банка.

«Поручил довести до сведения представителей организаций ложную информацию о запрете на получение денежных средств в рамках кредитного соглашения на суммы, единовременно превышающие 10 млн руб.»,— рассказали в Ярославском областном суде о позиции обвинения.

По мнению следствия, подсудимый дал указание подчиненным внести в выписку из решения кредитного комитета сведения об установлении кредитного лимита для данных юрлиц, а также о необходимости обеспечения кредитного соглашения залогом акций компаний и долей в уставных капиталах. Обвинение полагает, что эти сведения были недостоверными.

«В результате действий подсудимого было сорвано заключение группой компаний ряда многомиллионных сделок, поставлена под угрозу реализация крупных проектов. Организации нанесен ущерб на сумму свыше 16 млн руб.»,— добавили в суде.

В судебном заседании прозвучало название потерпевшей компании — АО «Кондор-Эко». Общество зарегистрировано в поселке Семибратово Ростовского района и занимается производством и установкой газоочистительного оборудования на предприятиях. По данным сайта «Кондор-Эко», холдинг объединяет институт и три производственных площадки, на которых работает более 200 человек.

Илья Гофтман заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и преступлений не совершал.

«С обвинительным заключением я не согласен, вину я не признаю по обеим статьям. Действовал исключительно в интересах защиты банка и никаких преступных действий я не совершал. Я в течение 20 лет работаю в банковской сфере, прошел путь от рядового специалиста до управляющего банком, я всегда руководствовался интересами работодателя и клиентов. Никаких преступных действий я не совершал»,— прокомментировал управляющий.

Илья Гофтман по-прежнему занимает должность управляющего, от работы его не отстраняли, заявили защитники, однако работать он не может из-за избранной меры пресечения в виде ограничения определенных действий.

Господин Гофтман был задержан 23 марта 2021 года сотрудниками ФСБ. До конца июля 2021 года он находился под стражей, однако после был переведен под домашний арест. В сентябре 2021 года суд изменил обвиняемому меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

«Мой подзащитный не работает, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, он не может работать, поскольку ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом. В таких условиях в настоящее время невозможно работать»,— сказал адвокат Дмитрий Сухомлинов.

На первом заседании защитники подавали ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Адвокаты, которых у подсудимого не менее трех, пояснили, что их подзащитному необходимо использование интернета для подготовки к судебным заседаниям. Кроме того, самому суду, по словам стороны защиты, так будет удобнее связываться с господином Гофтманом.

«Это нарушает мои конституционные права, я не могу даже готовиться к судебным заседаниям, потому что все правовые базы данных находятся в сети Интернет, а мне запрещен доступ к сети Интернет»,— пояснил подсудимый.

По мнению прокурора, оснований для изменения меры пресечения нет. «Это может повлиять на дальнейшее рассмотрение уголовного дела»,— сказала старший помощник прокурора Кировского района Ольга Овчинникова. Судья отклонила ходатайство защиты.

Суд по делу Ильи Гофтмана должен был начаться еще в августе 2022 года, однако тогда на первом заседании судья вернул его в прокуратуру для устранения следствием нарушений уголовно-процессуального законодательства. Прокуратура обжаловала решение в Ярославском областном суде, но тот оставил его без изменений. Тогда ведомство подало представление во второй кассационный суд в Москве, и жалоба была удовлетворена. 29 марта дело вернулось в Ярославль.

«Процесс будет не очень быстрым и не очень долгим»,— сказал о перспективах дела адвокат Дмитрий Сухомлинский.

Алла Чижова