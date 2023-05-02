Ярославский «Локомотив» покидают защитник и тренер вратарей

Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Мисюль

Фото: ХК Локомотив Даниил Мисюль

Фото: ХК Локомотив

Контракт Даниила Мисюля с «Локомотивом» истек 30 апреля, права в КХЛ на игрока остались за ярославским клубом. Но сам защитник выбрал карьеру за океаном. Он подписал контракт на два года с «Нью-Джерси Девилз».

Покидает «Локомотив» и Егор Подомацкий. Последние несколько лет он работал тренером вратарей в МХК «Локо». В новом сезоне Подомацкий будет работать в новосибирской «Сибири». И отвечать за игру голкиперов этого клуба Континентальной хоккейной лиги.

Андрей Иванов