Ярославский губернатор заявил об изменении формата парада 9 мая

В Ярославле традиционные торжественное шествие и концерт в день Победы пройдут в новом формате, заявил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В этом году меняем формат праздничного парада. Сделаем его по-настоящему «Народным парадом». Военная техника, украшенная флагами и плакатами, под музыку, пройдет 9 мая по всему Ярославлю, в том числе и в спальных районах города. Так жители смогут посмотреть парад в удобном для себя месте и не ездить специально в центр»,— написал губернатор в своем телеграм-канале.

Праздничный концерт «в связи с погодными условиями» пройдет не на площади, а в КЗЦ «Миллениум».

«Надо поберечь здоровье наших ветеранов. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Первом Ярославском» в 12:00. Но и большое представление, которое традиционно проходит на Советской площади, также смогут увидеть все желающие. Запишем выступления коллективов заранее и сделаем телевизионную версию концерта»,— написал губернатор.

Телеверсия концерта выйдет в эфир 9 мая на региональных телеканалах и в соцсетях органов власти.

Ранее правительство области сообщало, что основные торжества, посвященные Дню Победы, пройдут на Советской площади Ярославля. Планировался парад частей Ярославского гарнизона и творческая программа «Дневник военкора», посвященная известным военным корреспондентам Ярославской области и поэтам-фронтовикам.

Антон Голицын