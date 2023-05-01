Ярославцы предложили снизить высотность будущих многоэтажек на Октябрьской площади

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки согласовала изменение разрешенного вида использования земельного участка на Октябрьской площади, который сейчас занят долгостроем, прозванным местными жителями «Мордором». Об этом рассказали в муниципалитете Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долгострой на Октябрьской площади

Долгострой на Октябрьской площади



Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», комитет по управлению муниципальным имуществом вышел с инициативой сменить условно разрешенный вид использования земли, разрешив на ней высотную застройку. С 3 по 10 апреля предложение проходило общественное обсуждение. Ярославцы высказали ряд замечаний по поводу возможной замены долгостроя на жилые высотки.

«Основные замечания и предложения, которые были сделаны — это недостаточная площадь придомовой территории для благоустройства и мест для парковок, снижение этажности и т.д.»,— отметили в муниципалитете.

При этом итоговый протокол общественных обсуждений на сайте мэрии до сих пор не размещен. Но это не остановило комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки, которая согласовала изменение назначения земельного участка. Причину вынесения положительного вердикта в муниципалитете Ярославля объяснили общественным мнением и необходимостью «повышения инвестиционной привлекательности земельного участка для продажи недостроя с торгов».

Андрей Иванов