Форвард ярославского «Локомотива» будет играть в Москве

Нападающий ярославского «Локомотива» Артем Ильенко со следующего сезона будет выступать в московском «Динамо». О переходе игрока сообщает пресс-служба ХК «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Ильенко

Фото: ХК Локомотив Артем Ильенко

Фото: ХК Локомотив

Московский клуб заключил трехлетний контракт с форвардом. Соглашение Ильенко с «Локомотивом» истекло 30 апреля 2023 года, нового контракта коренному ярославцу не предложили. Нападающий выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2015 года. В «Динамо» напомнили, что дебют форварда состоялся, когда ярославскую команду возглавлял нынешний наставник «бело-голубых» Алексей Кудашов.

Всего в КХЛ Артем Ильенко провел 336 игр, в которых забил 29 шайб и сделал столько же результативных передач. Переход Ильенко - вторая потеря «Локомотива» в этом межсезонье. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», контракт с «Нью-Джерси» в НХЛ подписал защитник Даниил Мисюль.

Андрей Иванов