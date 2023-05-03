Ярославский «Локомотив» подписал первого новичка

Ярославский «Локомотив» объявил о первом новичке межсезонья, контракт с клубом подписал защитник Алексей Береглазов. Новость публикуют социальные сети клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Береглазов

Фото: ХК Локомотив Алексей Береглазов

Фото: ХК Локомотив

Алексей Береглазов будет выступать за «Локомотив» следующие два сезона. Контракт с 29-летним защитником будет действовать до 30 апреля 2025 года. Береглазов — воспитанник магнитогорского «Металлурга», последние сезоны он выступал за омский «Авангард».

Всего в Континентальной хоккейной лиге Алексей Береглазов провел 571 игру, в которых забил 36 шайб и отдал 113 голевых передач. Дважды выигрывал Кубок Гагарина. Ранее «Локомотив» расстался с двумя хоккеистами. Как сообщал «Ъ-Ярославль», команду покинули защитник Даниил Мисюль и форвард Артем Ильенко.

Андрей Иванов