Ярославские парки принесли убытки на 7 млн рублей

Чистый убыток МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля в 2022 году составил 7,44 млн руб. Данные приводятся в аудиторском отчете предприятия, размещенном Федеральной налоговой службой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аттракцион в парке на Даманском

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Аттракцион в парке на Даманском

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Предприятие отвечает за работу 5 парков — на острове «Даманский», 30-летия Победы, «Юбилейный», «Нефтяник», а также детского парка на проспекте Ленина. Чистые убытки МУП в 2022 году составили 7,44 млн руб., убыток от продаж — 639 тыс. руб. При этом изначально предприятие планировало прибыль от продаж в сумме 3,9 млн и чистую прибыль 2,5 млн руб.

По данным аудиторов убыток сформирован из-за проигранного иска в арбитражном суде, по которому предприятие было вынуждено заплатить 7,4 млн руб. и расчетами с контрагентами, которые размещали свои аттракционы на территории парков и получали долю от выручки.

«Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 года 21 млн 339 тыс. руб., что выше на 7 млн 525 тыс. руб. показателя 31.12.21 года, в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (10 млн 842 тыс. руб.), задолженность по налогам (1 млн 137 тыс. руб.), задолженность перед государственными внебюджетными фондами (2 млн 724 тыс. руб.), задолженность покупателям и заказчикам (6 млн 268 тыс. руб.), задолженность перед персоналом организации (47 тыс. руб.)»,— отмечается в отчете аудиторов о работе МУП «Дирекция парков».

Аудит отметил и позитивные моменты в работе муниципального предприятия. Так по итогам 2022 года парки реализовали 702 тыс. билетов при плане в 583 тыс. Выручка за 2022 год составила 137,5 млн руб. при плане в 119,2 млн. Оказание услуг аттракционов составило 89% от всей выручки парков. Управленческие расходы предприятия в 2022 году — 21,8 млн руб.

Андрей Иванов