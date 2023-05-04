В Ярославле подростков за избиение сверстницы направили на месячное исправление

Суд в Ярославле принял решение о помещении двух подростков 12 и 15 лет в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей из-за избиения сверстницы. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «Вконтакте» «Ярославль Дзержинский район» Фото: Группа «Вконтакте» «Ярославль Дзержинский район»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 апреля в правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы о нанесении побоев ее 15-летней дочери. Инцидент был снят на видео другими подростками, ролик начали распространять в социальных сетях. На видео девочка сидит на земле, а молодой человек наносит ей удары по голове палкой, которая в итоге ломается. Полиция установила всех участников инцидента, они оказались учащимися одной школы. Свою проверку по данному факту провела и прокуратура.

В итоге районный отдел полиции направил в суд административные иски о помещении двух подростков в Центр временного содержания. «В соответствии с заключением прокурора суд принял решение о помещении подростков в Центр временного содержания на 30 суток»,— отметили в прокуратуре.

Кроме того, ярославская прокуратура внесла отдельное представление в адрес школы, в которой учатся участники конфликта. Учебному заведению предложено устранить нарушения законодательства и наладить профилактическую работу с учащимися.

Алла Чижова