В Ярославле после жалоб губернатору закрылся клуб «Ад»

В Ярославле караоке-клуб «Ад» закрылся после жалоб общественного движения «Зов народа». Как сообщил владелец клуба Денис Мартьянов на своей странице ВКонтакте, клуб закрыт «по техническим причинам». Этому предшествовала жалоба в адрес губернатора Ярославской области Михаила Евраева, мэра Ярославля Артема Молчанова и митрополита Ярославского и Ростовского Вадима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клуб "Ад" в Ярославле

Фото: Денис Мартьянов Клуб "Ад" в Ярославле

Фото: Денис Мартьянов

«Россия сегодня воюет за Бога против сатанинской идеологии, о чем свидетельствует множество речей во время проведения специальной военной операции на Украине… Просим губернатора региона, мэра Ярославля, и митрополита Ярославского и Ростовского оказать содействие в ограничении проведения деятельности караоке-бара "Ад", продвигающего идеологию сатанизма», — сказано в обращении, размещенном на странице движения ВКонтакте.

Денис Мартьянов рассказал, что после жалобы в клуб пришли проверки нескольких ведомств.

«Пришло порядка десяти разных структур, начиная от областного департамента агропромышленного комплекса и Роспотребнадзора и заканчивая прокуратурой, пожарными, полицией. Начали кухню проверять, входы. Хотя интересовались только названием»,— рассказал Денис Мартьянов порталу Yarnews.

Владелец не исключил, что переименует клуб, поменяв местами буквы названия. По словам господина Мартьянова, название заведения отсылает к произведениям Михаила Булгакова и Данте Алигьери, оно не связано с идеями сатанизма.

Антон Голицын