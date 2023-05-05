Суд в Тутаеве приостановил рассмотрение иска за бойню лосей

Тутаевский районный суд принял решение приостановить рассмотрение иска Ярославской природоохранной прокуратуры к охотникам по выплате компенсации за незаконную добычу лосей. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна Место происшествия

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Иск был подан после загонной охоты, когда охотники из Москвы и Подмосковья 23 декабря 2022 года застрелили 20 лосей, тогда как у них на начало охоты имелось всего 4 лицензии. По данному факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал происшедшее «бойней лосей». Подозреваемым по уголовному делу был объявлен организатор охоты — руководитель тутаевского общества охотников и рыболовов Василий Баранов.

В феврале 2023 года Ярославская природоохранная прокуратура объявила о подаче иска о солидарном взыскании с охотников 5,76 млн руб. за погибших лосей. В качестве ответчиков в иске фигурирует господин Баранов и еще 9 участников охоты. Иск по существу рассматривался всего на двух заседаниях, последнее состоялось 5 мая.

Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, в ходе заседания было подано два ходатайства. Один из ответчиков предлагал прекратить рассмотрение иска, прокуратура — приостановить его. В итоге Тутаевский районный суд решил приостановить рассмотрение иска до окончания расследования и вынесения судебного вердикта по уголовному делу, возбужденному по статье о незаконной охоте.

Андрей Иванов