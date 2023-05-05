Производитель фильтров Mann выиграл иск к ярославскому «Автодизелю» на 33 млн рублей

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск производителя фильтров для двигателей ООО «Манн+Хуммель» к ПАО «Автодизель» о взыскании задолженности за поставленный товар и встречный иск «Автодизеля» о возмещении убытков, возникших в результате недопоставки товара. Решение размещено в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российская дочка немецкого концерна MANN+HUMMEL поставляла на ярославское предприятие комплектующие. По данным истца, «Автодизель» не оплатил товар на сумму 36,1 млн руб. Ответчик, в свою очередь, предъявил встречные требования о взыскании 4,2 млн руб. убытков, возникших в результате недопоставки товара в марте 2022 года.

«Обязательства по поставке части товара, указанного в заявке, поставщиком не исполнены. Письмом от 16.03.2022 поставщик сообщил о приостановлении приемки и обработки заказов (в том числе отгрузок)»,— говорится в решении суда.

Арбитражный суд Ярославской области принял решение удовлетворить и основной, и встречный иск. Суд произвел зачет встречных требований, в результате чего ярославское предприятие должно выплатить ООО «Манн+Хуммель» 32,9 млн руб. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В ПАО «Автодизель» не стали комментировать решение суда. Ранее дочка немецкого концерна выиграла аналогичные иски к другим российским автопроизводителям, в частности, КамАЗу и ПАЗу.

Антон Голицын