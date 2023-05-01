Гендиректор «Шинника» прокомментировал уход Вадима Евсеева

Бывший главный тренер ФК «Шинник» Вадим Евсеев получал предложения от сторонних клубов о контракте в период работы в Ярославле. Об этом рассказал гендиректор клуба Сергей Кулаков. Однако господину Кулакову доподлинно неизвестно о том, куда перейдет господин Евсеев сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК Шинник Фото: Пресс-служба ФК Шинник

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пост главного тренера ярославского «Шинника» покидает Вадим Евсеев. Контракт с главным тренером прекращен по соглашению сторон, за пять туров до конца сезона первой лиги.

«Менять нужно было ситуацию с нашими выигрышами в последних матчах, в том числе Вадиму Валентиновичу нужно что-то менять в своей дальнейшей карьере. При учете того, что он неоднократно высказывался, что у него есть варианты, ему постоянно предлагают контракты. Скорее всего у него были какие-то предложения и соответственно так случилось, у нас получилось расторгнуть контракт по обоюдному согласию»,— прокомментировал Сергей Кулаков.

Гендиректор «Шинника» сообщил, что сейчас, за пять игр до конца сезона, искать нового тренера нет смысла.

«У нас есть старший тренер Дмитрий Воецкий, он будет исполнять обязанности главного тренера. По итогам его работы мы уже будем принимать решение о дальнейшем главном тренере. Дмитрию Юрьевичу мы доверяем, это специалист с опытом работы, в том числе в качестве главного тренера»,— сказал господин Кулаков. Кроме того, задача клуба из-за ухода Вадима Евсеева не меняется, по-прежнему цель — попасть в 10-ку сильнейших команд Первой лиги.

В своей публикации в социальных сетях гендиректор поблагодарил Вадима Евсеева за проделанную работу и реализацию первоначальной задачи — вернуться в Первую Лигу.

«Шинник» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 37 очками. Команда не одержала ни одной победы в последних пяти матчах.

«Ъ-Черноземье» сообщает, что господин Евсеев в ближайшей перспективе может возглавить воронежский ФК «Факел».

Алла Чижова