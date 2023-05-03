Концерт Loqiemean в Ярославле отменен

Концерты рэп-исполнителя Loqiemean отменены во всех российских городах, в том числе в Ярославле. Об этом Роман Худяков (настоящее имя исполнителя) сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Loqiemean (Роман Худяков)

Фото: Вконтакте, «Loqiemean» Loqiemean (Роман Худяков)

Фото: Вконтакте, «Loqiemean»

Запретить концерт требовала депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова, написавшая, что певец «известен антироссийскими заявлениями в связи с СВО». Еще раньше аналогичные заявления сделали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и ряд блогеров. По мнению рэп-исполнителя, в отношении него блогерами и СМИ была развернута «травля».

«Я был готов к тому, что концерты могут запретить, так как с полной ответственностью подхожу к своему творчеству. Надеюсь, смогу вернуться на сцену через какой-то период времени… Как ни крути – факты не дают назвать меня предателем. Об этом всегда знали все мои слушатели, теперь об этом узнают и те, кому зазря навешали лапши на уши»,— написал исполнитель.

Месяц назад по аналогичным причинам в Ярославле был отменен концерт группы «Наив».

Алла Чижова