В Ярославле хотят сделать стеклянный мост и фуникулер для туристов

Мэрия Ярославля собирается реализовать проект «Острова Радости» для действующего парка на Даманском острове. Об этом в отчете для депутатов муниципалитета сообщила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Варвара Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк на Даманском острове

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Парк на Даманском острове

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В мэрии признают, что парк и сейчас является самым популярным в городе. А проходимость в нем в летний сезон достигает 12 тыс. человек в день. Но все равно собираются сделать объект еще более популярным, прежде всего, для туристов.

«Первый и самый важный шаг, который определяет значимость развития и преображения парка «Остров» — это включение территории в ключевой туристический маршрут, пролегающий по набережным Ярославля. Наиболее амбициозными проектами являются: полное, комплексное преображение парка в Концептуальный развлекательный анклав. Расположение и особенности территории позволят реализовать уникальную для Ярославля концепцию - Острова Радости. В плане есть проект постройки нового стеклянного моста, а также рассматривается возможность постройки фуникулерной трассы, соединяющий верхнюю точку набережной с территорий парка»,— отмечает Варвара Моисеева.

Уже летом в парке откроют уличный кинотеатр и проведут серию тематических квестов с флешмобами. Также планируется обновить аттракционы и сделать удобную навигацию.

Андрей Иванов