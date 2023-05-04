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Директор ярославского клуба ответила депутату-запретителю

Генеральный директор ярославского клуба «Китайский летчик Джао Да» Евгения Багайскова назвала требование депутата муниципалитета Любови Суровой о запрете концертов в клубе попыткой разделить общество. Об этом госпожа Багайскова написала на своей странице в Вконтакте.

концерт в клубе "Китайский летчик Джао Да"

концерт в клубе "Китайский летчик Джао Да"

Фото: Илья Привезенцев

концерт в клубе "Китайский летчик Джао Да"

Фото: Илья Привезенцев

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле после требований депутата в клубе был отменен концерт рок-группы «Наив». В мае Любовь Сурова негативно высказалась о концерте рэп-исполнителя Loqiemean, заявив, что «не зря обращала внимание правоохранительных органов» на клуб. Депутат заявила, что намерена и впредь поднимать вопросы запретов концертов, так как не может «безучастно наблюдать, как мой город превращается в антироссийский притон».

Как заявила госпожа Багайскова, требования об отмене концертов находятся вне правового поля, для отмены концертов нет законных оснований.

«В нашем случае с требованием отмены концерта группы «Наив», тур которой успешно стартовал во Владимире и Нижнем Новгороде, очень ярко проявила себя депутат Сурова. Не стесняясь в выражениях, обвиняя меня в спонсорстве ВСУ, забыв о правилах профессионального поведения, с легкостью разделив общество на "своих" и "чужих ", прикрываясь мнением избирателей (которые почему-то обратились к ней, а не сразу в прокуратуру) вывела этот вопрос из правового поля в эмоциональную плоскость. Как юрист, она не могла не понимать, что правовой основы для отмены концерта нет. Как можно допускать сомнения в работе госинститутов в угоду лицам, создающим видимость рабочей деятельности?!»,— написала Евгения Багайскова.

По словам гендиректора клуба, концерт был отменен не решением прокуратуры, а «в результате оказанного давления на площадку со стороны администрации города». По словам госпожи Багайсковой, в администрации обещали «найти основания для закрытия клуба».

Руководитель «Китайского летчика Джао Да» обращает внимание на то, что спустя неделю после отмены в Ярославле концерт «Наива» состоялся в Москве.

«Вчера Суровой был опубликован новый пост с требованием отменить концерт Loqiemean. Депутат в очередной раз показала свою неосведомленность и некомпетентность, поднимая вопрос, который был уже решен накануне Е. Мизулиной, главой "Лиги безопасного интернета". Естественно, для нас это неоспоримое решение — тур не состоится. Повторное обвинение меня в антироссийской позиции уже больше похоже на параноидальное расстройство…. Следуя логике Суровой, "антироссийским притоном" является наша столица»,— высказывает свое мнение руководитель ярославского клуба.

Говоря об отрасли в целом, Евгения Багайскова пишет, что на проведение тех или иных концертов «может повлиять чье угодно мнение».

Антон Голицын

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