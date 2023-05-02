Ярославская область взяла шефство над районом Запорожья

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о том, что Ярославский регион взял шефство над Акимовским районом Запорожской области. Губернатор пояснил, что он посещал этот район во время поездки в зону СВО в феврале, а теперь область будет помогать развивать территорию.

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«Рабочая группа правительства области уже посетила Акимовский район. Наши специалисты по ЖКХ, сельскому хозяйству и строительству на месте встретились с администрацией района, обсудили проблемные вопросы и определили первоочередные задачи»,— написал господин Евраев.

В марте региональное правительство объявило о заключении двух соглашений с Запорожской областью. Тогда регионы подписали два документа с планами взаимодействия.

Согласно первому документу — меморандуму о намерениях по развитию сотрудничества, между регионами планируется создать рабочие группы по обмену опытом, а ярославские предприятия получат новый рынок для реализации своих товаров и услуг.

Второй документ о сотрудничестве подписали с планами на проведение ознакомительного тура в Ярославский регион для специалистов туротрасли Запорожья.

Алла Чижова