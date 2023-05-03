Ярославские бомжи получили около 30 тысяч услуг от мэрии

В Ярославле лицам без определенного места жительства в 2022 году было оказано 29 907 услуг, предоставленных структурами мэрии. Об этом на комиссии по социальной политике муниципалитета рассказала директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля Ольга Войнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом ночного пребывания

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Дом ночного пребывания

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Меры поддержки за год получили 1030 лиц без определенного места жительства. При этом 387 обратившимся выдано 9 074 продуктовых набора. На территории МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля» на постоянной основе от месяца до трех месяцев жили 186 человек. Среди других услуг, полученных бомжами — вещевая помощь, оформление паспорта, социальных выплат, медицинская помощь. Некоторых депутатов такой объем получаемых услуг возмутил.

«У нас бюджетные деньги. Если мы гражданину по 150 услуг оказываем, то есть вопросы к гражданину, который обращается. Они не хотят ничего делать, и мы за них все делаем»,— отметила депутат муниципалитета Ярославля Татьяна Обухова.

В ответ представитель мэрии парировала — бросать людей на улице власти тоже не могут. Хотя в доме есть постоянные обитатели.

«Есть постоянная категория, которая находится на территории города. Они никуда не исчезают. Сколько раз паспорт они теряют, столько и приходят. Регистрация может быть в другой области. Человек кочует, бомжует по сути дела, но с регистрацией. К нам в прошлом году приезжал человек, который ехал транзитом с юга, ему нужно в Сибирь. К нам он попал из Москвы. Просто человеку стало плохо, его ссадили с поезда. У него нет денег, есть только медицинская справка о том, что если вы встретите этого человека на улице, то окажите ему помощь, потому что у него такое заболевание. Мы изыскивали возможность отправить человека дальше. Получается, услугу ему оказывали. Никого на улице не бросаем»,— рассказала Ольга Воинова.

Более того, в мэрии задумываются и о том, чтобы открыть отдельное женское отделение в доме ночного пребывания.

«Не можем подобрать помещение, которое бы удовлетворяло требованиям для таких учреждений. У нас имеется такая практика, в городе Вологда, например, в доме ночного пребывания есть и женское отделение в том числе. Мы изыскиваем возможность при наличии потребности просто направлять заявительниц в другое место»,— пояснила Ольга Воинова.

Андрей Иванов