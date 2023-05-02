В мэрии Ярославля оценили стоимость реконструкции бассейна «Лазурный»

На реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле собираются потратить около 500 млн руб. Об этом в ответе депутатам муниципалитета заявили в управлении по физкультуре и спорту мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бассейн «Лазурный» в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Бассейн «Лазурный» в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В мэрии отметили, что на 2023 год запланирована подготовка проектной и рабочей документации по реконструкции «Лазурного». На эти цели из городского бюджета будет потрачено 7,6 млн руб. Саму реконструкцию объекта планируется начать в 2025 году. По данным мэрии работы будут стоить 499,66 млн руб. Заказчиком станет МКУ «Агентство по строительству».

Кроме того, в 2023 году в мэрии планируют провести капитальный ремонт ФОК «Чемпион» на улице Панина (стоимость работ 64 млн руб.), обустройство открытых плоскостных спортплощадок на Большой Норской (за 16,55 млн), проектирование будущего капитального ремонта спорткомплекса «Миг» (за 6,2 млн руб.) и предпроект ремонта легкоатлетического манежа (за 2,5 млн руб.)

Андрей Иванов