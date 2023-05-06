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Ярославский «Шинник» выиграл в первом матче после отставки главного тренера

Ярославский «Шинник» победил астраханский «Волгарь» со счетом 2:1 в первом матче после отставки главного тренера Вадима Евсеева. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Фрагмент матча

Фрагмент матча

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фрагмент матча

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославская команда не могла победить пять матчей подряд, уступив трижды и еще два раза сыграв вничью. Как сообщал «Ъ-Ярославль» в минувшее воскресенье 30 апреля команду покинул главный тренер — соглашение с Вадимом Евсеевым было расторгнуто по соглашению сторон, и наставник почти сразу же возглавил играющий в премьер-лиге воронежский «Факел».

Первый матч без Евсеева для «Шинника» складывался непросто. В первом тайме хозяева пропустили первыми, но еще до перерыва сами забили дважды. Оба мяча на счету Дмитрия Самойлова. Счет 2:1 сохранился до конца поединка.

«Психологически у нас состояние было скованное. Пять игр у нас не получалось, причем в трех мы упускали очки в последние минуты. Ребята зажаты были. Всю неделю потратили на то, чтобы они перешагнули этот барьер. Они умеют играть. Когда счет стал 0:1, этот груз упал, скованность ушла, и основной отрезок остался за нами»,— сказал после матча и.о. главного тренера «Шинника» Дмитрий Воецкий.

Андрей Иванов

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