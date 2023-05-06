Прокуратура в Рыбинске займется падающим в Волгу домом

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с разрушением берега реки Волги в поселке Каменники Рыбинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Фото: ОНФ ОНФ

Фото: ОНФ

Как ранее рассказывал «Ъ-Ярославль», в поселке может рухнуть в Волгу дом. Местные жители пожаловались в региональный штаб ОНФ, теперь этой историей займется и прокуратура.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— обещают в прокуратуре.

Андрей Иванов