«Народный фронт»: в Рыбинском районе дом может сползти в Волгу

Активисты ярославского отделения «Народного фронта» подготовили письмо в прокуратуру по факту того, что дом в поселке Каменники Рыбинского района оказался на краю обрыва, при этом земля продолжает обваливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОНФ Фото: ОНФ

По словам местных жителей, дом на три семьи стоит на берегу, который последние 10 лет интенсивно разрушается. В сообщении ОНФ говорится, что в 2014 году МЧС предупредило главу района, что бездействие может обернуться чрезвычайной ситуацией.

Однако изменений ситуации не последовало, люди продолжают искать помощь у различных инстанций. Сейчас от обрыва до забора осталось меньше метра: пласт земли с дорогой уже обвалился, деревья упали. Размыв замедляют камни и обломки бетонных плит, сброшенные к воде.

При этом берегоукрепление данного участка запланировано только на 2026 год. Жители уверены, что к этому моменту дом уже «рухнет» в реку.

Алла Чижова