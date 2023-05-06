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Коммерсантъ FM
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Россия считает США в первую очередь ответственными за покушение на Прилепина

МИД РФ со ссылкой на материалы МВД и Следственного комитета России называет подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина «очередным терактом, организованным и исполненным киевским режимом, за которым стоят западные кураторы». В первую очередь ответственность за произошедшее министерство возлагает на США. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала ответственными за подрыв Украину, США и Великобританию.

Одним из первых практических шагов по началу устранения идейных оппонентов МИД называет запуск сайта «Миротворец», на котором размещаются персональные данные лиц, замеченных в критике украинских властей. Министерство в один ряд с покушением на господина Прилепина ставит убийство в августе 2022 года журналистки Дарьи Дугиной, покушение на основателя «Царьграда» Константина Малофеева в марте 2023 года, а также убийство в апреле военкора Владлена Татарского.

Чем известен писатель Захар Прилепин

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«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США»,— говорится в сообщении МИДа, который также осудил отсутствие реакции Запада на покушение на Захара Прилепина.

Автомобиль госпожи Дугиной был взорван в районе поселка Большие Вяземы Московской области. 22 августа ФСБ сообщила о том, что убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк.

По версии ФСБ, стоявший на улице автомобиль господина Малофеева заминировали российские националисты, перешедшие на сторону украинских формирований.

Господин Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге: взорвалась начиненная поражающими элементами статуэтка, которую ему подарила Дарья Трепова. Одним из фигурантов дела стал гражданин Украины Юрий Денисов, которого в ФСБ назвали участником диверсионно-террористической группы.

Подозреваемым в причастности к подрыву автомобиля господина Прилепина оказался некто Александр Пермяков, который в ходе допроса дал «показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины».

О покушении на Захара Прилепина читайте в публикации «Ъ» «Мина для писателя».

Мария Федотова

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