Захарова возложила ответственность за подрыв машины Прилепина на Украину, США и Великобританию

Вашингтон с НАТО «выкормили» еще одну международную террористическую ячейку, и ей стал «киевский режим», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова после подрыва машины писателя Захара Прилепина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (ИГ; признано в РФ террористической организацией и запрещено — "Ъ".), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии»,— написала она в своем Telegram-канале. По ее мнению, никаких сомнений в причастности Украины к случившемуся быть не может.

Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Он выжил, но получил ранения. Глава региона Глеб Никитин сообщил, что писатель «в порядке». РБК со ссылкой на источник пишет, что, по предварительным данным, господин Прилепин получил ранения ног, он был госпитализирован в нижегородскую больницу, не исключено, что писателя транспортируют на лечение в Москву. В момент подрыва автомобиля он возвращался с Донбасса.

По факту взрыва машины Захара Прилепина возбуждено уголовное дело (по какой именно статье УК, не уточняется), сообщает Следственный комитет РФ. По поручению главы СК Александра Бастрыкина, на место отправлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра.

О своей причастности к случившемуся заявила проукраинская группировка «Атеш», которая в соцсетях сообщила, что «выдала заказ» на убийство Прилепина. ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах передает, что в качестве причины преступления рассматривается «месть украинских боевиков».

Александр Кислов