Магнитная мина для писателя

Под Нижним Новгородом было совершено покушение на писателя, общественного деятеля, бывшего омоновца Захара Прилепина, возвращавшегося из командировки из Донбасса. Господин Прилепин был тяжело ранен, его водитель Александр Шубин, известный под позывным Злой, погиб. Следствие отрабатывает версию о причастности к нападению украинских спецслужб. Задержан подозреваемый в покушении на писателя, сообщили в МВД. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель, общественный деятель Захар Прилепин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Писатель, общественный деятель Захар Прилепин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Audi Q7 была взорвана в поселке Пионерское в 11:00, куда Захар Прилепин приехал с дочкой к родственникам после возвращения из Донбасса, где он проходил службу в одном из батальонов. Взрыв произошел, когда девочку высадили из салона. Водитель—охранник писателя Александр Шубин, известный под позывным Злой, в момент взрыва находился за рулем иномарки, он погиб на месте. Захар Прилепин, по одним данным, был на заднем сидении, по другим — выходил из машины вслед за дочерью.

Господин Прилепин получил ранения ног и минно-взрывную травму, он доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Предполагается, что его отправят вертолетом в Москву. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил «о незначительных переломах» у писателя и заверил, что «угрозы здоровью нет». Жена писателя Мария подтвердила в разговоре с телеканалом RT, что в момент взрыва в машине находились только ее муж и водитель и что в настоящий момент господину Прилепину оказывается медицинская помощь.

Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву машины Захара Прилепина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Источник телеканала «РЕН ТВ» сообщает, что мужчина живет в Нижегородской области и недавно получил российское гражданство, сейчас его допрашивают. Задержанный ранее был судим, сказали в МВД.

Безоболочное взрывное устройство мощностью порядка 1 кг в тротиловом эквиваленте находилось под капотом иномарки. Крепилось с помощью магнита. В действие оно приводилось радиосигналом или звонком с мобильного телефона. В результате взрыва машину перевернуло, а в земле образовалась полутораметровая воронка. Предполагается, что в момент покушения исполнитель находился неподалеку и инициировал взрыв после того, как девочка покинула зону поражения. Учитывая эти обстоятельства, региональные силовики, поднятые по тревоге, проверяли водителей машин по всей округе. В Нижегородской области введен план «Перехват».

В региональном управлении СКР возбудили уголовное дело об убийстве и покушении (ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль, а также отправил следователей и криминалистов в Нижний Новгород. На место происшествия также направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД. Генпрокуратура России также взяла на контроль ход расследования дела по факту подрыва машины писателя Прилепина.

СКР квалифицировал произошедшее по ст. 205 УК — терроризм. В правоохранительных органах не исключают, что за взрывом под Нижним Новгородом стоят те же силы, которые в прошлом году взорвали Дарью Дугину, а в нынешнем — Владлена Татарского.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Атеш», в которую входят в том числе представители крымских татар. Ранее они устраивали диверсии в Крыму и в зоне СВО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила в организации взрыва Украину, США и Великобританию. «Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим»,— написала она в Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее.

Николай Сергеев, Анна Токарева