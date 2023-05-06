Чем известен писатель Захар Прилепин

6 мая неизвестные взорвали автомобиль Захара Прилепина в Нижегородской области. Водитель погиб, писатель был тяжело ранен. Чем он известен — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка в Рязанской области. В 1984 году вместе с семьей переехал в Дзержинск. В старших классах играл в музыкальной группе «Ирония». В начале 1990-х годов поступил на филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Однако в 1994 году взял академический отпуск и пошел в армию. После полугода службы поступил в школу милиции при Нижегородской академии МВД РФ. После ее окончания работал в патрульно-постовой службе. В середине 1990-х годов служил в нижегородском ОМОНе. Был командиром отделения, заместителем командира взвода. Участвовал в операции по восстановления конституционного порядка в Чеченской республике в 1996 году и контртеррористической операции в Дагестане. Уволился со службы в 1999 году. Тогда же окончил филологический факультет Нижегородского университета. В конце 1990-х и начале 2000-х годов участвовал в мероприятиях Национал-большевистской партии (запрещена в РФ) Эдуарда Лимонова. Заявлял, что является членом партии, однако господин Лимонов отрицал это.

В 2000 году устроился в газету «Дело». В 2001 году — стал ее редактором. В середине 2000-х годов был главным редактором интернет-портала «АПН — Нижний Новгород». В 2004 году в журнале «Север» вышла первая книга Захара Прилепина — «Патологии». В 2005 году ее выпустило издательство «Андреевский флаг». В 2007-2015 годах занимал должность главного редактора в нижегородской «Новой газете». Кроме того, был соучредителем и гендиректором «Первой медиа группы», которая занималась ее выпуском. В июне 2007 года стал сопредседателем национал-демократического движения «Народ» вместе с Алексеем Навальным и Сергеем Гуляевым. С 2010 года был членом исполнительного комитета незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. С 2012 года — первый заместитель главного редактора издания «Свободная пресса». В 2013 году вел программу «Прилепин» на телеканале «Дождь» (признан иностранным агентом). С 2014 года занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на Донбасс. В 2015-2018 годах был советником главы ДНР Александра Захарченко. С октября 2016 года по июль 2018 года участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне ДНР. С 2015 по 2017 год вел передачу «Соль» на телеканале «РЕН ТВ», в 2016-2017 годах — программу «Чай с Захаром» на «Царьград ТВ». В 2017 году стал соучредителем и президентом собственного благотворительного фонда. С того же года ведет программу «Захар Прилепин. Уроки русского» на «НТВ». В 2018 году был доверенным лицом кандидата от КПРФ Вадима Кумина на выборах мэра Москвы. В том же году стал соучредителем Центра развития русской культуры, традиций и эколого-просветительской деятельности «"Русский лес"». С декабря 2018 года — заместитель по литературной части художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова.

В ноябре 2018 года вошел в центральный штаб «Общероссийского народного фронта». После этого Эдуард Лимонов заявил, что больше не считает Захара Прилепина «товарищем по партии». В октябре 2019 года создал общественной движение «За правду», на базе которого в 2020 году была создана одноименная политическая партия. Захар Прилепин стал ее председателем. В 2020 году входил в рабочую группу по подготовке предложений по изменению Конституции РФ. В 2021 году партия «За правду» была ликвидирована и объединилась со «Справедливой Россией» Сергея Миронова и «Патриотами России» Геннадия Семигина. Захар Прилепин стал сопредседателем и вошел в президиум центрального совета новой партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». 19 сентября 2021 года был избран депутатом Госдумы РФ. Отказался от мандата, он был передан Дмитрию Кузнецову. С 2021 года ведет документальный онлайн-проект «НТВ» «Родня». В начале 2023 года СМИ сообщали, что Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО.

Входит в общественный совет при Министерстве обороны РФ. Член президиума «Общества русской словесности», сопредседатель «Средней общеобразовательной школы имени Михалкова». Входил в состав общественного совета при Министерстве культуры.

Находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Украины, Австралии и Новой Зеландии.

В разные годы вел колонки в различных СМИ, среди которых: «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Огонек» и другие.

Написал романы «Санькя» (2006), «Черная обезьяна» (2011), «Обитель» (2014) и «Некоторые не попадут в ад» (2019). Всего выпустил более 20 книг. Его произведения переведены на 20 языков. По некоторым книгам Захара Прилепина ставились спектакли в российских и иностранных театрах. Снимался в сериале «Инспектор Купер» (2012) и фильмах «Восьмерка» (2014), «Гайлер» (2019). В 2020 году написал сценарий документального сериала «Великая Отечественная». Записал четыре музыкальных альбома с группой «Элефанк» и два с рэпером Ричем. В 2021 году вышел сериал «Обитель» по книге Захара Прилепина.

Награжден премией правительства РФ в области культуры (2016). Кроме того, лауреат литературных наград «Ясная поляна» (2007), «Национальный бестселлер» (2008) и «Большая книга» (2014).

Женат с 1997 года. У пары четверо детей. Два сына и две дочери.