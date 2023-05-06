Подозреваемый в покушении на Прилепина признал вину

Подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина Александр Пермяков признал вину и заявил, что действовал по заданию СБУ, сообщила пресс-служба СКР. Будучи гражданином Украины, мужчина получил гражданство РФ, после чего выполнял поручения украинских спецслужб.

«В 2018-м завербован украинскими спецслужбами, в 2022 году заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина»,— говорит на видео, опубликованном СКР, подозреваемый Пермяков.

Он признался, что заложил две противотанковые мины на пути следования автомобиля писателя. В действие взрывчатку мужчина привел дистанционно, после чего скрылся с места происшествия через лес. На выходе из чащи его задержали.

В СКР добавили, что сейчас сотрудники устанавливают иных лиц, причастных к теракту. По данным источников «Ъ», следователи задержали еще одного человека, который мог быть причастен к покушению на господина Прилепина.

Audi Q7 с Захаром Прилепиным взорвали сегодня, 6 мая, в поселке Пионерское. Водитель—охранник писателя Александр Шубин погиб на месте. СКР квалифицировал произошедшее по статье о теракте (205 УК РФ).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мина для писателя».