Установленные лица

В уголовном деле о теракте, жертвой которого стал военный корреспондент и блогер Максим Фомин (известен как Владлен Татарский), появились сразу два новых фигуранта. Благодаря в том числе показаниям исполнительницы Дарьи Треповой, активно сотрудничающей со следствием, был установлен украинец Юрий Денисов, передавший ей бомбу, вмонтированную в статуэтку, а также россиянин Дмитрий Касинцев, приютивший предполагаемую террористку. Первого объявили в розыск, а второго арестовали по обвинению в несообщении о преступлении. В деле также есть целый ряд неустановленных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова была задержана по подозрению в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге и убийству военного корреспондента Владлена Татарского

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дарья Трепова была задержана по подозрению в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге и убийству военного корреспондента Владлена Татарского

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следователи управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СКР благодаря показаниям обвиняемой Дарьи Треповой и разработкам ФСБ установили еще двух фигурантов уголовного дела о теракте и незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств (ст. 205 и 222.1 УК РФ).

Одним из них стал гражданин Украины Юрий Денисов, которого в ФСБ уже назвали участником диверсионно-террористической группы, а другой оказался жителем Санкт-Петербурга Дмитрием Касинцевым.

Последнему следователь ГСУ СКР предъявил обвинение в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). По версии следствия, молодой человек знал о том, что Дарья Трепова причастна к взрыву 2 апреля в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, тем не менее предоставил в ее распоряжение квартиру на улице Федора Абрамова, не сообщив о девушке в правоохранительные органы. Это затруднило розыск на тот момент подозреваемой Треповой и, соответственно, дало возможность ее сообщнику Денисову покинуть страну. Поскольку прямая связь между террористами и Дмитрием Касинцевым, также решившим помогать следствию, пока не установлена, Ленинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству ГСУ СКР ограничился в его отношении домашним арестом. По предъявленному обвинению фигуранту грозит заключение на срок до одного года, принудительные работы или штраф.

В свою очередь, Юрия Денисова, уроженца Донецкой области Украины, следователи ГСУ СКР планируют вскоре объявить в международный розыск и обратиться в Басманный райсуд с ходатайством о его заочном аресте.

По данным ФСБ, связанный с СБУ Денисов в феврале 2023 года перебрался через Латвию в Москву, где приобрел автомобиль ВАЗ-2112 2002 года выпуска с номерами Кировской области, который использовал для слежки за Владленом Татарским. Он же, полагают в спецслужбе, мог изготовить взрывное устройство на основе пластиковой взрывчатки и вставить его в бюст военкора. Посылку с ним через сервис экспресс-доставки получила Дарья Трепова, которая 2 апреля, действуя по инструкции Денисова, явилась в Street Food Bar, где Владлен Татарский проводил творческий вечер.

Военкор, ранее встречавший девушку на похожих мероприятиях, в том числе в Москве, и знавший ее как Анастасию, принял подарок и посадил неподалеку от себя. Взрыв прогремел, когда Владлен Татарский находился между бюстом с бомбой и Дарьей Треповой. Оказавшийся в эпицентре взрыва военкор погиб на месте, пострадали еще 40 человек. Трепову даже не контузило, а слегка оглушило. По некоторым данным, на допросе она сообщила, что не приводила бомбу в действие, а лишь сняла ее с предохранителя. Telegram-канал Shot отмечает, что он был магнитным.

Кто именно дистанционно инициировал подрыв, еще предстоит установить. Что касается Денисова, то уже на следующий день после теракта он вылетел в Армению, а оттуда в Турцию, где его следы затерялись.

По данным “Ъ”, помимо Треповой, Денисова и Касинцева в расследовании фигурирует целый ряд неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников СБУ и представителей властей Украины. При этом не исключено, что заочные обвинения в терроризме по этому делу предъявят руководителям признанного экстремистским и запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидирован судом) Леониду Волкову и Ивану Жданову (оба признаны Минюстом РФ иноагентами.— «Ъ»). По версии ФСБ, мотивами действий Дарьи Треповой, которая являлась сторонницей ФБК, были и призывы с их стороны «о ведении подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя».

Напомним, что в отношении обоих в ГСУ СКР возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ст. 205.2 и 280 УК РФ), в рамках которого они были объявлены в международный розыск.

Николай Сергеев