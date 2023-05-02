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Посольство РФ передало МИД Польши ноту протеста из-за изъятия здания школы

Посольство России в Польше передало в польский МИД ноту протеста в связи с изъятием здания российской школы. 29 апреля власти Варшавы прибыли в школу при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста»,— сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ.

Все сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание в день его блокировки. Посольство РФ уверяло, что обеспечит продолжение учебного процесса для всех учащихся школы. МИД России пообещал жесткий ответ на действия польских властей. Посольство РФ в Варшаве заявило, что готово к разрыву дипотношений России с Польшей

Подробности — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».

Лаура Кеффер

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