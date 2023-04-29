Все сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание

Все сотрудники российской школы в Варшаве, процесс изъятия которой сегодня начали польские власти, покинули здание, сообщил ТАСС советник—посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш. Российский МИД уже обвинил республику в нарушении Венской конвенции о консульских сношениях.

«Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве… Нам дали еще семь дней на вывоз школьного имущества»,— сказал господин Ордаш.

Дипломат заверил, что посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учащихся школы.

О намерении изъять российскую недвижимость МИД Польши сообщил вечером 28 апреля. Среди прочего речь шла о школе при посольстве РФ на ул. Клецкой в Варшаве. Утром 29 апреля представители городской администрации в сопровождении полиции явились к зданию, проникли внутрь и заблокировали ворота. МИД РФ расценил происшедшее как захват и «очередное посягательство на дипломатическую недвижимость» России.

18 апреля арест на Российский центр науки и культуры в Хельсинки наложили власти Финляндии. По данным Yle, меру приняли в связи с санкциями Евросоюза: власти должны были проверить, находятся ли земля и недвижимость в собственности или под контролем лиц, попавших в санкционные списки. Вечером 19 апреля меру отменили — оснований для изъятия собственности проверяющие не обнаружили.

Григорий Лейба