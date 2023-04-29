Власти Варшавы изымают в пользу государства здание школы при посольстве РФ

Власти Варшавы начали изъятие в пользу государства здания, в котором находится школа при посольстве РФ, сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина. По его словам, это здание было занято незаконно. Господин Ясина уточнил, что за процесс отвечает мэрия Варшавы, а МИД только получает информацию о том, как все проходит, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа при посольстве РФ в Польше

Фото: Группа в VK «Школа при посольстве РФ в Польше» Школа при посольстве РФ в Польше

Фото: Группа в VK «Школа при посольстве РФ в Польше»

Вчера, 28 апреля, МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости, которая «не используется в дипломатических и консульских целях». В этих зданиях польские власти хотят разместить пострадавших в результате боевых действий на Украине. Сегодня, 29 апреля, польская полиция пришла в школу при посольстве РФ и заблокировала ворота. Диппредставительство РФ пообещало освободить здание. Также Россия заявит Польше протест.

Лаура Кеффер