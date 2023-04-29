Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Варшавы изымают в пользу государства здание школы при посольстве РФ

Власти Варшавы начали изъятие в пользу государства здания, в котором находится школа при посольстве РФ, сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина. По его словам, это здание было занято незаконно. Господин Ясина уточнил, что за процесс отвечает мэрия Варшавы, а МИД только получает информацию о том, как все проходит, передает «Интерфакс».

Школа при посольстве РФ в Польше

Школа при посольстве РФ в Польше

Фото: Группа в VK «Школа при посольстве РФ в Польше»

Школа при посольстве РФ в Польше

Фото: Группа в VK «Школа при посольстве РФ в Польше»

Вчера, 28 апреля, МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости, которая «не используется в дипломатических и консульских целях». В этих зданиях польские власти хотят разместить пострадавших в результате боевых действий на Украине. Сегодня, 29 апреля, польская полиция пришла в школу при посольстве РФ и заблокировала ворота. Диппредставительство РФ пообещало освободить здание. Также Россия заявит Польше протест.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...