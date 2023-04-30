МИД России пообещал жестко ответить на захват школы при посольстве РФ в Польше

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ готовит «очень жесткий» ответ на изъятие школы при российском посольстве в Варшаве в пользу Польши.

«Очень (жесткий.— "Ъ"). Официальная Варшава получит в ответ соответствующие действия, как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате. Сейчас эта работа начата, это их выбор, мы будем отвечать»,— ответила госпожа Захарова на вопрос, будет ли жестким ответ России на действия Польши (цитата по ТАСС).

Представитель российского МИДа сообщила, что школа при посольстве сейчас переезжает в новое здание и на это понадобится несколько дней.

28 апреля МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости, которая «не используется в дипломатических и консульских целях». В этих зданиях польские власти хотят разместить пострадавших в результате боевых действий на Украине. 29 апреля польская полиция пришла в школу при посольстве РФ и заблокировала ворота. Диппредставительство РФ пообещало освободить здание.

Ранее сегодня, 30 апреля, посольство РФ в Варшаве заявило, что готово к любым решениям Москвы относительно будущего российско-польских отношений, в том числе к разрыву дипотношений с Польшей.

Эрдни Кагалтынов