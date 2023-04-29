Мэрия и полиция Варшавы заблокировали ворота школы при посольстве РФ

Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ. Как передает «РИА Новости», сотрудникам не открыли дверь школы, после чего они ее «сломали».

Школа расположена на улице Келецкой польской столицы. Среди сотрудников посольства также присутствует советник-посланник Андрей Ордаш.

Польская полиция проникла в школу и заблокировала ворота, чтобы оттуда нельзя было вынести имущество, передает агентство. Господин Ордаш заявил, что на территории школы находятся люди, «пользующиеся дипломатическим статусом». Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил «РИА Новости», что Москва «запомнит день», когда польская сторона «ломает двери» русской школы.

Вчера, 28 апреля, Министерство иностранных дел Польши сообщило, что инициировало процесс изъятия российской недвижимости, которая «не используется в дипломатических и консульских целях», включая школу при посольстве РФ в Варшаве.

Ведомство утверждало, что некоторые объекты недвижимости в Польше Россия занимает незаконно. Польский МИД заявил о намерениях передать их «законному владельцу» — Государственному казначейству — и разместить в этих зданиях пострадавших в результате боевых действий на Украине.

Лусине Баласян