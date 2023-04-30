Посольство РФ в Варшаве заявило, что готово к разрыву дипотношений России с Польшей

Посольство РФ в Варшаве заявило, что готово к любым решениям Москвы относительно будущего российско-польских отношений. Обострение в отношениях между государствами возникло после того, как польские власти начали изымать российскую недвижимость в республике. В частности, администрация столицы Польши потребовала от россиян освободить здание российской школы на ул. Келецкой. Во вторник посольство заявит протест по поводу силового изъятия здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Андреев

Фото: Kuba Stezycki / Reuters Сергей Андреев

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет»,— сообщил ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев в ответ на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений между странами.

Он добавил, что сейчас сотрудники школы заняты вывозом с объекта техоборудования (на выезд из школы российскому диппредставительству дали семь дней). Официальную ноту протеста относительно случившегося дипмиссия направит во вторник. Школа продолжит работу в другом здании 10 мая, указал дипломат.

О намерении изъять российскую недвижимость МИД Польши заявил вечером 28 апреля. На следующее утро представители администрации Варшавы проникли в здание российской школы на Келецкой и заблокировали ворота. МИД РФ назвал произошедшее захватом и напомнил польским властям о Венской конвенции. Варшавские власти хотят использовать отнятое у посольства России здание в образовательных целях.

Григорий Лейба