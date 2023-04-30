Посольство РФ в Варшаве заявило, что готово к разрыву дипотношений России с Польшей

Посольство РФ в Варшаве заявило, что готово к любым решениям Москвы относительно будущего российско-польских отношений. Обострение в отношениях между государствами возникло после того, как польские власти начали изымать российскую недвижимость в республике. В частности, администрация столицы Польши потребовала от россиян освободить здание российской школы на ул. Келецкой. Во вторник посольство заявит протест по поводу силового изъятия здания.
Сергей Андреев
Фото: Kuba Stezycki / Reuters
«Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет»,— сообщил ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев в ответ на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений между странами.
Он добавил, что сейчас сотрудники школы заняты вывозом с объекта техоборудования (на выезд из школы российскому диппредставительству дали семь дней). Официальную ноту протеста относительно случившегося дипмиссия направит во вторник. Школа продолжит работу в другом здании 10 мая, указал дипломат.
О намерении изъять российскую недвижимость МИД Польши заявил вечером 28 апреля. На следующее утро представители администрации Варшавы проникли в здание российской школы на Келецкой и заблокировали ворота. МИД РФ назвал произошедшее захватом и напомнил польским властям о Венской конвенции. Варшавские власти хотят использовать отнятое у посольства России здание в образовательных целях.