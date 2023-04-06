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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратуру попросили проверить Диану Арбенину по статье о дискредитации армии РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ). Его обращение связано с высказываниями исполнительницы, содержащими критику российской военной спецоперации на Украине.

Диана Арбенина

Диана Арбенина

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Диана Арбенина

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Как говорится в обращении, которое приводит ТАСС, Федеральный проект по безопасности «длительное время» следит за высказываниями Дианы Арбениной, которая «неоднократно критиковала принятые государственным и органами, и президентом РФ решения и политику» в отношении спецоперации. Виталий Бородин добавил, что певица продолжает вести гастрольную деятельность и неизвестно, «куда идут деньги от концертов».

В обращении Виталия Бородина также упоминается выступление Дианы Арбениной в 2014 году в Киеве, во время которого она извинилась за своих российских коллег, которые отказались приехать на Украину по политическим мотивам. Также в обращении отмечается песня с критикой боевых действий, которую Диана Арбенина исполнила в апреле 2022 года на концерте в Челябинске. Речь идет о песне «Ночных снайперов» «Не молчи».

С 10 апреля по 8 июля планируется тур «Ночных снайперов», в том числе по городам России. На сегодняшний день известно об отмене концертов группы в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске.

Виталий Бородин неоднократно обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить российских деятелей или СМИ за критику спецоперации. В частности, он просил надзорное ведомство проверить певцов Валерия Меладзе и Ани Лорак, продюсера Семена Слепакова, признать иностранным агентом певицу Монеточку. После жалобы Виталия Бородина издание «Проект» было признано нежелательной организацией.

Лусине Баласян

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