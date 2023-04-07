Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Москвы проверить певца Валерия Меладзе на предмет финансирования вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Меладзе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Меладзе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

29 марта руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить, не финансирует ли Валерий Меладзе ВСУ из средств, которые певец заработал «на корпоративах в Москве и Дубае».

В январе несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае. На нем автор ролика говорит певцу: «Слава Украине», после чего тот убирает микрофон и что-то отвечает. Автор в ответ называет его «красавчиком». Фраза певца не попала на видеозапись. В соцсетях предположили, что господин Меладзе сказал «героям слава». Комментируя видео, певец заявил, что хочет, чтобы «антагонизм прекратился» и «между близкими народами установилось согласие».

После публикации видео член Совета федерации Елена Афанасьева предложила лишить певца гражданства России, а депутат Госдумы Андрей Луговой попросил генпрокурора дать действиям певца оценку.

В конце декабря прошлого года в Новосибирске отменили два концерта Валерия Меладзе, в январе отменили его выступление в Иркутске. В конце марта стало известно об отмене концертов в Новосибирске, Кемерово и Барнауле.

Эрдни Кагалтынов